Second tour des municipales : 2 candidats pour 1 fauteuil à Uturoa

La campagne à peine rouverte, les candidats sillonnent les quartiers et les rues pour porter leurs programmes. Centrale électrique, emploi et jeunesse… les projets sont nombreux. Arrivée en tête au premier tour, la liste Outuroa to tatou oire menée par Sylviane Terooatea souhaite améliorer son réseau électrique. « On remet la confiance entre les mains de la population, on mise sur la confiance. Ils ont déjà voté massivement pour le premier tour, et on attend qu’elle se déplace en masse pour le second tour » confie-t-elle.

Te reo amui no Uturoa sera son seul adversaire pour ce deuxième tour. La liste menée par Matahi Brotherson est une alliance des 3 groupes arrivés en 2ème, 3ème et 4ème position lors du premier tour. Même idéaux, même programme et même combat. La liste prône le changement : « On a voulu se réunir pour répondre à une demande de la population, une demande d’union pour travailler pour notre commune. On n’est pas là pour contrer l’autre liste, on est là pour faire aboutir nos projets car depuis de nombreuses années, la population est en attente de ces projets. Ils ont besoin que la commune avance. (…) 1 500 électeurs veulent le changement à Uturoa et j’espère qu’on a réussi à répondre à leurs envies » déclare Matahi Brotherson.

Matahi Brotherson (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Selon les résultats obtenus au premier tour, 500 voix d’écart sont en faveur de la liste de Matahi Brotherson. Sylviane Terooatea reste confiante : « Je n’ai pas peur car j’ai confiance en la population. On part confiant et on respectera les urnes puisque c’est la population qui décide. Même s’ils ont fusionné… c’est une stratégie politique, voilà ».

Il y aura donc du suspens pour ce deuxième tour des municipales dans la commune de Uturoa, où plus de 3 500 électeurs sont attendus le 28 juin prochain.