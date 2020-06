Second tour des municipales : 100 vacataires mobilisés pour la mise sous pli des documents électoraux

Météo-France Polynésie a placé en vigilance jaune pour fortes pluies les zones : îles du Vent, îles Sous-le-Vent. Et en vigilance jaune pour fortes houles : Tuamotu Sud, Tuamotu Ouest et Gambier. Cette forte houle provoquera une élévation importante du niveau de la mer dans les lagons exposés et de forts courants aux abords des passes.