Sanquer répond à Brotherson : « A Here Ia Porinetia ne fait ni dans la démagogie ni dans les promesses impossibles »

Invité de notre journal télévisé dimanche 23 juillet, le président du Pays Moetai Brotherson a réagi aux critiques de l’opposition sur le délai d’installation de son gouvernement, jugé « un peu lent » par la cheffe de file de A Here Ia Porinetia Nicole Sanquer.

« Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation » , a répondu M. Brotherson, qui est également revenu sur les promesses de campagne du Tavini et des ses concurrents : « Si l’on reprenait les programmes des uns et des autres, il y avait un certain nombre de mesures immédiates (…) D’autres proposaient de supprimer purement et simplement la partie CAF des importations, ce qui n’est pas possible puisque c’est une réglementation internationale. Entre les promesses de campagne que l’on ne peut pas tenir et ce que nous faisons, il y a une différence » , a-t-il déclaré.

Si le parti visé par le président du Pays n’est pas nommément cité, la suppression de la taxe sur le fret et sur l’assurance faisait partie des mesures phare du programme de A Here Ia Porinetia (AHIP) aux élections territoriales.

Le parti de Nicole Sanquer s’est ainsi empressé de défendre, dans un communiqué, une mesure qu’il juge « concrète » et « qui fait baisser les prix » .

« Conformément à la mise en oeuvre de l’article VII du GATT, accord de l’Organisation Mondiale du Commerce, auquel renvoie notre code des douanes pour définir les valeurs de produits importés, la Polynésie française détient toute la compétence utile et nécessaire pour prévoir au sein de sa réglementation les dispositions pour inclure ou exclure, en partie ou en totalité, les frais de transport des marchandises importées jusqu’au lieu d’importation, les frais de chargement, de déchargement et de manutention ainsi que le coût des assurances » , justifie AHIP, affirmant que « le gouvernement polynésien peut limiter l’application des droits de douanes aux prix des produits importés hors coût du transport et assurance » .

« A Here Ia Porinetia ne fait donc ni dans la démagogie, ni dans les promesses impossibles » et ses propositions « visent à répondre aux besoins et aux attentes des familles les plus impactées par l’inflation et la cherté de la vie » , conclut le communiqué.