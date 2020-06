Saisie sur le compte d’Oscar Temaru : le procureur réagit dans un communiqué

Oscar Temaru a entamé lundi une grève de la faim après l’annonce d’une saisie pénale de plus de 11 millions de Fcfp sur son compte. Ce mercredi, il était de nouveau devant le tribunal de Papeete pour protester. « Quand on fait une rétrospective sur tout ce qui s’est passé surtout depuis le 2 octobre 2018, il n’y a pas besoin d’être agrégé pour comprendre que c’est règlement de comptes. Là ce n’est pas possible, pas acceptable. C’est de l’acharnement sur une personne. Il faut l’assassiner politiquement (…) à cause de quoi ? A cause de la réinscription de notre Pays ! » a déclaré ce matin Oscar Temaru.

Dans un communiqué envoyé aux médias dans l’après-midi, le procureur de la République Hervé Leroy explique que cette saisie en valeur « a permis d’appréhender le montant exact des fonds publics imputés indûment au budget de la commune de Faa(a au titre des frais et honoraires d’avocats dans l’affaire de la prise illégale d’intérêts pour laquelle il a été poursuivi et condamné en première instance. »

La saisie a été faite la semaine dernière et validée seulement mardi par le Juge des libertés. Le procureur explique que le juge a été saisi le 8 juin dans un « délai légal ». « Il a relevé que cette mesure n’est pas disproportionnée compte tenu de la gravité des faits et au regard du manquement qu’aurait commis son auteur, de la personnalité et de la situation personnelle de ce dernier au plan patrimonial en relevant qu’un risque de dissipation de la somme ne peut être écarté compte tenu de la nature de l’infraction et des circonstances de sa commission, dissipation qui aurait pour effet de priver le tribunal, le cas échéant, de toute perspective de confiscation », explique le communiqué.

Le procureur souligne enfin que le compte d’Oscar Temaru « n’a pas été totalement vidé » et que le maire de Faa’a et leader du Tavini n’est pas « privé de toute ressource » comme on aurait pu le comprendre.

Enfin il est noté que « la saisie de la somme susvisée est une mesure conservatoire et ne préjuge pas du fond de l’affaire. »