Roch Wamytan (FLNKS) : « Il va falloir tirer un avantage maximum de ces leviers politiques »

Il est venu soutenir ses pairs Polynésiens et célébrer leur victoire. L’indépendantiste Roch Wamytan, président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie (homologue du président de l’Assemblée de la Polynésie française Tony Géros) affilié au FLNKS, fait cause commune avec le Tavini Huiraatira.

Plusieurs échéances attendent les indépendantistes du Pacifique, et ce dès les premières semaines de l’entrée en fonction de Moetai Brotherson : un séminaire de décolonisation des Nations Unies organisé à partir du 23 mai à Bali, une réunion du comité des 24 (le comité spécial de la décolonisation de l’ONU, ndlr) en juin à New-York, où aura également lieu la réunion de la 4e commission des Nations Unies, en octobre.

M. Wamytan compte ainsi poursuivre le travail entamé par les indépendantistes avec Oscar Temaru, qui participe « depuis des années et des années à ces rendez-vous, rappelle-t-il. On s’est rencontrés à New-York ou dans les séminaires de décolonisation. Maintenant qu’ils (le Tavini Huiraatira) ont le levier institutionnel, j’espère qu’ils seront tous là« .

Quelle sera la stratégie indépendantiste à l’échelle régionale, maintenant que ses représentants Polynésiens et Calédoniens ont un poids politique dans le Pacifique ? « Il va falloir tirer un avantage maximum de ces leviers politiques et institutionnels, poursuit Roch Wamytan. Nous avons un horizon d’un an (au Congrès calédonien, Ndlr). Ils ont eux un horizon dégagé, sur 5 ans. Cette année, il sera important d’assurer une proximité pour faire avancer nos dossiers dans nos discussions avec le gouvernement français » . Le Tavini peut aussi s’appuyer sur ses 3 députés, MM. Tematai le Gayic et Steve Chailloux, et Mme Mereana Reid Arbelot qui remplacera Moetai Brotherson.

Pour rappel, Rock Wamytan et le FLNKS n’avaient pas participé au 3e referendum d’auto-détermination organisé le 12 décembre 2021. « Il nous faut travailler ensemble pour faire avancer notre projet politique : bien sûr, l’indépendance (…) Ca va être compliqué car l’Etat français souhaite rester dans le Pacifique grâce à nos territoires » , a-t-il souligné.