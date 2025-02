Remaniement : Oraihoomana Teururai confirmé au Logement, Jordy Chan se voit confier un portefeuille de « Décentralisation »

« Optimiser l’action du gouvernement », c’est l’objectif de ce nouveau remaniement. Ce vendredi le président du Pays Moetai Brotherson et ses ministres avaient donné rendez-vous aux médias.

Comme annoncé, c’est l’ancien directeur de l’OPH et jusqu’à aujourd’hui conseiller spécial Oraihoomana Teururai qui reprend les portefeuilles du « Foncier, du Logement, et de l’Aménagement ». « On est très contents d’accueillir Orai au sein du gouvernement (…) J’ai le sentiment et la certitude que je peux dormir tranquille et que ces trois portefeuilles sont entre de bonnes mains », a lancé le président du Pays.

Le nouveau ministre explique qu’il détaillera sa feuille de route dans les médias. Oraihoomana sera d’ailleurs l’invité de notre journal en français ce vendredi. « Il y a une urgence à répondre à la demande très forte de logements (…) Il y aura des mesures très courtermistes. Lors du dernier CM, le président a annoncé un prêt à taux zero et une aide au paiement du loyer », a-t-il rappelé. Un « effort accentué sera fait dans la construction de logements. (…) Les moyens budgétaires sont mobilisés mais également des montages financiers jusque là jamais expérimentés auparavant », a annoncé le ministre évoquant la Banque des territoires.

Autre passation : Les Télécoms et la tutelle de l’OPT quittent le ministère de Vannina Crolas pour celui de Warren Dexter. Le maitre mot sera « la « rassurance », a déclaré le ministre de l’Économie. Rassurer les forces vives parce que je considère que lorsqu’on braque les gens on n’avance pas. Il y aura un long travail de concertation, de relations avec le président pour élaborer les meilleures stratégies à venir pour toutes les activités de ce groupe OPT. »

Autre ajout notable : un portefeuille de « Décentralisation » attribué à Jordy Chan en vue de développer un pôle d’activités dans le Sud de Tahiti. « Il serait peut-être temps qu’il naisse », a déclaré Moetai Brotherson.

Enfin, d’ici « 3 à 6 mois », une nouvelle annonce devrait intervenir. Celle du transfert du portefeuille des Transports aériens domestiques de la présidence au ministère des Grands travaux…