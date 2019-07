Putai Taae n’est plus maire de Papara

Putai Taae avait été condamné à 18 mois de prison avec sursis, 2 ans d’inéligibilité et 2 millions de Fcfp d’amende, pour abus de confiance et prise illégale d’intérêt, le 7 mai dernier. Il avait fait appel de cette décision une semaine plus tard ; alors que dans le même temps, un arrêté du Haut-commissariat notifiait la démission d’office de ses mandats de conseiller municipal et de maire. Le tribunal administratif examinait le recours du tavana pour le rejeter le 4 juin.

Maître Antz, l’avocat de Putai Taae avait par la suite déclaré faire appel devant le Conseil d’État. En attendant sa décision, Putai Taae est resté jusqu’à présent élu à l’Assemblée et a conservé son siège de maire sans pouvoir exercer. Il était jusqu’alors remplacé par sa première adjointe, Béatrice Peyrissaguet.

Mais le 23 juillet, dans un arrêté du Haut-commissariat publié dans le Journal Officiel de Polynésie française, Putai Taae a été déclaré démissionnaire d’office de son mandat de conseiller municipal et, de fait, de celui de maire de la commune de Papara. Cette démission d’office entraîne donc la perte de l’ensemble des mandats et fonctions qu’il exerce en ses qualités, notamment celle de président du conseil d’administration de l’EPIC Vaipu. Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Papeete dans les dix jours suivant sa notification.



Maître Antz a déclaré ce matin ne pas être surpris par cet arrêté, mais il le juge “erroné”. En effet, selon lui, tant que le Conseil d’Etat n’a pas rendu sa décision concernant son recours contre l’arrêt du Haut-commissariat (celui de la la semaine qui a suivi la condamnation de Putai), la condamnation comme l’exécution provisoire sont suspendus. Or, l’arrêté du Haut-commissariat (le second) se base sur l’appel du jugement en première instance. D’où le terme “erroné”. Selon Me Antz, Putai Taae reste donc encore maire de Papara.