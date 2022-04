Présidentielle, premier tour : les réactions et consignes de vote locales

Avec seulement 7.11% de votes en Polynésie, le candidat de Tauhiti Nena Eric Zemmour n’a pas fait beaucoup d’émules. : “Moi je me basais sur les accords que nous avons mis en place, je pense que si à ce niveau, son discours avait suivi il aurait eu plus de voix. Mais beaucoup ont demandé à avoir une certaine liberté pour cette élection.”

Tauhiti Nena annonce que les référents d’Eric Zemmour en Polynésie se réuniront lundi pour décider qui soutenir au second tour. En métropole, Eric Zemmour a appelé à voter pour Marine Le Pen.

Jean-Luc Mélenchon fait 13.24% en Polynésie. Un score honorable. Mais Tevaiarii Frébault, sa référente au fenua se dit déçue. “Bien sûr qu’il y a une déception parce qu’aujourd’hui on a Macron et on connaît son bilan catastrophique. Le choix entre Macron et l’extrême droite c’est juste impensable.” Les soutiens de Jean-Luc Mélenchon en Polynésie ne donneront pas de consignes de vote.

Du côté des Verts, Yannick Jadot fait 3.57% en Polynésie. Jacky Bryant l’assure : “On va continuer à militer ! Bien sûr que c’est une déception, mais l’engagement que nous avons pris depuis des années nécessite la continuité et on ne s’arrête pas après un échec ce n’est pas vrai. Le choix par défaut, de voter pour le candidat Macron, c’est un vote par défaut ce n’est pas un vote par cohésion. Mais par rapport à notre engagement il n’est pas question que l’extrême droit arrive au pouvoir. On sait ce que c’est et il y a d’autres pays qui nous le démontre.“

Valérie Pécresse soutenue par Marcel Tuihani au fenua, fait 7.93% au premier tour de la présidentielle. Interrogé, Marcel Tuihani explique qu’il s’attendait “à un meilleur score, en revanche, ce résultat reste conforme par rapport à la situation hexagonale. Les Polynésiens ont fait le choix et on s’aperçoit encore que le parti Tapura a su mobiliser et fédérer en soutien au candidat Emmanuel Macron. S’il fallait comparer les programmes de Marine Le Pen et d’Emmanuel Macron, je me retrouve plutôt dans ses propositions [à lui] à l’adresse des Polynésiens”.

Gaston Flosse qui soutenait également Valérie Pécresse, appelle quant à lui à voter Marine Le Pen…