Présidentielle 2022 : En Polynésie, Emmanuel Macron en tête, fort taux d’abstention

Faible mobilisation aux urnes samedi 9 avril. En Polynésie, on note un fort taux d’abstention, le plus élevé des outre-mer : 69.13% d’abstention. Sur 205 576 inscrits, 63 455 se sont déplacés.

Pour ce premier tour de la présidentielle, le candidat-Président Emmanuel Macron arrive en tête avec 40.25 % des votes, il est suivi par 19.45% de Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon fait un score de 13.24%. Valérie Pécresse, 7.93% et Eric Zemmour 7.11%.

“Nous avons progressé par rapport aux précédentes élections présidentielles. Lorsque nous avons porté les couleurs de Fillon en 2017, nous ne sommes pas arrivés à 40%, nous étions à 38 et quelques. Et cette fois-ci, nous avons gagné un peu de terrain, en pourcentage. Et je crois que nos adversaires ont perdu des voix, quand je vois le score de Marine Le Pen, à Pirae, pour le premier tour. Elle a perdu presque 10 points. Je ne m’attendais pas à un écart aussi important parce qu’on ne sait jamais comment les gens réagissent. À Pirae, tous les candidats ont eu une voix. C’est la diversité de la population de Pirae qui joue aussi. Il y a une vraie dispersion des voix (…) Je crois avoir mobilisé pour la partie qui porte Emmanuel Macron les électeurs du Tapura Huira’atira puisque nous avons fait campagne, mais j’ai trouvé durant les réunions publiques qu’ils n’étaient pas très motivés par les élections, analysait samedi soir le président du Pays et maire de Pirae Edouard Fritch. Le Tapura Huira’atira, nous sommes le seul parti ici à avoir fait campagne pour la présentielle.”

“Je crois qu’on est plus que satisfait de ce score, mais il faut aller rechercher les électeurs parmi les abstentionnistes, et je remercie Eric Zemmour qui appelle à reporter les voix vers le Te Nati. Il faut souhaiter qu’en Polynésie, ces consignes de votes soient suivies par ceux qui ont voté Eric Zemmour en Polynésie. Marine Le Pen a un programme pour la Polynésie, elle est prête, notamment, à indemniser les victimes, à financer la CPS, et surtout l’université de la mer” a ajouté de son côté Charles Atger, membre du comité de soutien à Marine Le Pen.

