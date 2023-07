Première fête nationale pour le nouveau gouvernement

Le 29 juin, le président Moetai Brotherson assistait à la cérémonie organisée à l’occasion de la fête de l’autonomie dans les jardins du Parc Paofai, une première. Le président, dont les convictions n’ont pas changé, voulait respecter la parole donnée et il a rappelé qu’il était avant tout « le président de tous les Polynésiens. »

Le même jour, le Haut-commissaire Eric Spitz assistait à la commémoration organisée par le Tavini Huiraatira à la stèle de Tavararo, à Faaa. C’est la première fois qu’un représentant de l’État y prend part. Un geste qui avait été saluée par le président Moetai Brotherson et les cadres du parti indépendantiste.

Et en ce 14 juillet, le président Moetai Brotherson, accompagné du président de l’Assemblée de Polynésie Antony Géros, des députés Mereana Reid-Arbelot, Tematai Le Gayic, Steve Chailloux, du sénateur Teva Rohfritsch et de Michel Buillard, maire de Papeete, a assisté au défilé de la fête nationale .

Et après le défilé de la fête nationale, le Haut-commissaire Eric Spitz a reçu quelques centaines de personnes dans les jardins de sa résidence, à Papeete, dont les membres du gouvernement. Dans son discours, une sorte d’hymne à la Polynésie. Il est revenu sur les relations État/Pays et sur ce que le fenua avait apporté à la France au cours des 150 dernières années, parce que pour le Haut-commissaire «au-delà des clivages, ces 150 années ont fait de la France une puissance du Pacifique et de la Polynésie, une immense partie de la France au cœur de l’Océanie. Parce que la Polynésie est essentielle à la France et que les polynésiens conservent pleinement leur place au sein de la France. »

Un discours dans la ligne directe de celui prononcé il y a 2 semaines, à la stèle de Tavararo, mais qui n’aurait pas été différent si le gouvernement avait été autonomiste, selon Eric Spitz. En ce 14 juillet, le Haut-commissaire a aussi voulu mettre en avant les valeurs républicaines « Liberté, égalité, fraternité… trois simples mots qui font écho à l’essence même du vivre ensemble polynésien. »

Et «vivre ensemble» c’est aussi travailler ensemble, parmi les priorités du Haut-commissaire, aider le gouvernement à développer les logements intermédiaire qui manquent cruellement en Polynésie pour les jeunes couples ou ceux qui débutent leur carrière. Eric Spitz aimerait pouvoir proposer au gouvernement polynésien avec « la caisse des dépôts, la banque des territoires, au gouvernement, un modèle qui puisse permettre de financer le logement social, avec la création de nouveaux opérateurs peut-être. »