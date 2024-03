Polynésie / Australie : une relation bilatérale qui pourrait s’intensifier

De retour d’Australie après avoir participé à un programme diplomatique de 8 jours pour renforcer les liens avec nos voisins du Pacifique, la délégation polynésienne fait le bilan :

« Nous avons eu l’occasion de rencontrer, bien au-delà des autorités australiennes, beaucoup d’autorités du Pacifique, raconte Tepuaraurii Teriitahi. Ça a été un des aspects très intéressant. On a eu l’occasion de rencontrer différents secteurs : le secteur du tourisme, de l’export. Beaucoup beaucoup de réunions très instructives sur les fonds que l’Australie met à disposition du Pacifique et ils sont énormes. Certains où la Polynésie pourra être éligible et ça c’est la bonne nouvelle. Ce qui ressort de ce déplacement, c’est l’importance du régionalisme. »

Un déplacement « instructif » aussi pour Nicole Sanquer : « on voit leur volonté affichée de mettre en avant le Pacifique et de vouloir rassembler toutes les îles. Ça nous permettrait de mutualiser nos expériences, mais surtout nos moyens, notre technicité ».

Ce n’est qu’en 2021 que le consulat d’Australie a ouvert ses portes en Polynésie. Depuis, de nombreux projets ont vu le jour dans les domaines de l’éducation, de la recherche et du commerce. Le Tavini Huira’atira, désormais aux commandes du Pays, souhaite accentuer le dialogue avec nos voisins du Pacifique. « Le futur, c’est le régionalisme, le futur, c’est de développer des partenariats, de travailler avec, de s’inspirer de ce qu’il se fait là-bas puisque l’Australie a des domaines d’expertises bien spécifiques et on gagnerait tout de pouvoir s’en inspirer, estime le député Steve Chailloux. Et je suis très satisfait que les élus qui ont pu participer à ce séminaire avons pu parler d’une seule et même voix. »

Les représentants des 3 partis politiques éminents du fenua ont tous pointés du doigt le manque de participation active et de représentation de la Polynésie dans les actions de la communauté du Pacifique. Un constat partagé par la Consule d’Australie, Alison Shea, qui souhaite y remédier : « La délégation a aussi pu découvrir de nouvelles opportunités de collaboration. De nouvelles possibilités d’échanges commerciaux, éducatifs ou scientifiques. D’un autre côté, c’était une belle opportunité pour le gouvernement australien de mieux saisir les intérêts polynésiens pour permettre une coopération forte dans notre région.«

Et pour contribuer à renforcer la stabilité, la sécurité et la prospérité de tous les peuples de la région, la Polynésie sera présente au 53ᵉ Forum des îles du Pacifique qui devrait se tenir aux Tonga fin août.