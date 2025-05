Municipales : à Pirae, Abel Temarii présente sa liste face à Édouard Fritch

Il avait annoncé la couleur à son maire il y a quelques années. À dix mois des élections municipales, à Pirae, Abel Temarii se lance dans la campagne face à Édouard Fritch.

Pas d’animosité entre les deux hommes, assure Temarii, qui voit en sa candidature la concrétisation d’un intérêt de longue date. « Je n’ai pas vraiment de choses à lui reprocher. Je vous le dis très franchement. Je suis toujours resté respectueux de cette personne-là. Je peux le dire devant les médias, il le sait d’ailleurs. J’ai été très transparent avec lui il y a quelques années. Je lui ai dit que la mairie de Pirae m’intéressait » , explique-t-il.

Celui qui a « donné quarante ans de (sa) vie » à la commune s’adresse directement aux administrés. « Aujourd’hui, je veux leur poser la question : est-ce que vous me faites confiance ? » . Un style misant sur la proximité, loin des grandes réunions et des calculs politiques. L’ancien éducateur sportif défend une autre vision du rôle d’un tavana, qu’il imagine plus proche du quotidien des habitants et plus disponible.

« Il faut arrêter de faire la queue à la mairie. Moi, je vais voir les gens chez eux. Je leur dis : fais-moi le café, j’arrive. Voilà ce que j’appelle la vraie proximité » , lance-t-il. Sécurité, tranquillité, culture : c’est autour de ces trois piliers qu’il articule son programme. Une vision qu’il veut opposer à celle d’Édouard Fritch, sans pour autant attaquer frontalement l’actuel maire.

Abel Temarii -Crédit Photo : TNTV

« Je n’ai rien à lui reprocher. Mais on n’a plus la même vision. Je suis contre le cumul des mandats. Franchement contre le cumul des mandats. Vous voyez, c’est peut-être la différence. Moi, je ne veux m’occuper que de ma commune. Je n’ai rien à faire à Tarahoi. Une commune de 15 000 habitants, ce n’est pas rien. Il faut être là tous les jours. Il faut aller chez les gens, les écouter, savoir ce qu’il y a à faire » , ajoute-t-il.

Abel Temarii dit avoir déjà constitué les deux tiers de sa liste. Au premier rang de ses soutiens, on retrouve également des visages connus, comme celui de Melinda Bodin, ou encore du maire de Makemo, Félix Tokoragi. « On voit que c’est un homme d’action, de parole. Pour preuve, il entraîne ma fille depuis un an. En un an, il l’a rendu championne et elle ira à Palau. Donc ça veut dire, concrètement, quelqu’un qui parle, met à côté, qui met des actions » , souligne-t-il.

Après l’annonce, place à la mobilisation. Le premier adjoint entend désormais aller « quartier par quartier » à la rencontre des habitants. Il lui reste dix mois pour convaincre.