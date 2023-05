Personnalité des candidats ou programme, qu’est-ce qui motive le choix des électeurs ?

Pirae, est l’une des communes où les électeurs sont habituellement nombreux à se déplacer pour un scrutin, et davantage encore pour les Territoriales, l’élection la plus prisée des Polynésiens.

A la mi-journée, sur la commune, le taux de participation avait progressé de 5 points par rapport au premier tour. Le scrutin occupe presque toutes les discussions depuis des semaines. Mais qu’est-ce qui a déterminé le choix des administrés au cours de cette campagne très médiatisée ? Le programme des partis ou la personnalité des têtes de listes ?

« Ce qui me motive, c’est plus ce qu’on a besoin pour l’avenir de nos enfants », répond une électrice. « Ce sont les idées, plutôt. Après, on choisit ce qu’on veut », dit un autre. « Pour ma part, j’ai plutôt regardé le programme que la couleur ou la personnalité », souligne un troisième.

« C’est le charisme de la personne qui compte »

Pour ces électeurs, au contraire, c’est davantage une question de candidat. « C’est le charisme de la personne qui compte », déclare ainsi l’un d’eux. « Ce n’est pas que la personne mais un groupe entier qui motive les gens à aller voter », ajoute une autre électrice.

Et les convictions peuvent se refléter jusque dans les assiettes. Pour contenter tous leurs clients, les tenanciers de snacks présents dans l’enceinte des bureaux de vote de Pirae avaient ainsi prévu des gâteaux aux couleurs des trois formations politiques en lice pour ce second tour.