Passation de pouvoir détendue à la Présidence

La passation de pouvoir entre Édouard Fritch et Moetai Brotherson s’est déroulée ce vendredi en début d’après-midi, à la Présidence.

La cérémonie s’est passée dans une ambiance cordiale. En fin de matinée, Édouard Fritch avait déjà souhaité bonne chance à son successeur depuis la tribune de l’Assemblée de la Polynésie française. Les deux hommes se sont rendus au palais de l’avenue Pouvanaa a Oopa, avant de s’isoler pour un entretien d’une petite heure.

« On a fait un passage de relais sur des dossiers comme les Jeux Olympiques, le Tourisme, les relations avec les communes et les circonscriptions administratives, a détaillé Moetai Brotherson, avant de serrer la main de son prédécesseur. Édouard Fritch a quitté la présidence avec sa compagne, 9 ans après y être entré.

Le futur ex-député (il sera contraint de démissionner de son poste de député à l’Assemblée nationale et sera remplacé par sa suppléante Mereana Reid Arbelot, ndlr) est donc le nouveau chef de l’exécutif du Pays pour les cinq prochaines années. Élu grâce aux 38 représentants du Tavini Huiraatira à l’Assemblée de la Polynésie française, il devrait présenter lundi 15 mai un gouvernement composé d’une dizaine de ministres. D’abord annoncée comme paritaire, Moetai Brotherson se réserve la « surprise » de révéler son équipe au dernier moment.

Quatre noms ont d’ores et déjà été confirmés par Moetai Brotherson : Jordy Chan ministre de l’Equipement, Ronny Teriipaia ministre de l’Education, Vannina Crolas ministre de la Fonction publique et Eliane Tevahitua vice-présidente en charge de la Culture et de l’Artisanat, de la Recherche et de l’Enseignement supérieur. Trois autres circulent avec insistance : Tevaiti Pomare serait ministre du Budget et des Finances, Chantal Galenon ministre du Logement et de l’aménagement social, et Mike Cowan ministre de la Jeunesse et des Sports.