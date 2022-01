Pascale Haiti et Jonathan Tarihaa officiellement candidats du Amuitahiraa o te Nunaa Maohi aux législatives.

Réuni en congrès au temple protestant de Pirae ce samedi, le parti de Gaston Flosse a désigné ceux qui porteront les couleurs oranges lors des élections législatives les 04 et 18 juin prochains. Si les organisateurs comptaient 800 participants présents, leur nombre réel est plus proche de 300 à 350. Malgré tout, on ne peut pas dire que les candidats à la députation aient été nombreux.

Elles étaient deux à concourir pour le poste de titulaire, sur la 1ère circonscription, qui englobe Papeete-Pirae-Arue, Moorea, les Tuamotu, les Gambier et les Marquises : Pascale Haiti, et Christiane Kelley. Sans grand suspense, c’est la compagne du candidat malheureux, Gaston Flosse, qui a été choisie par les membres présents, lors d’un vote public. Une candidature soutenue, à la tribune, par Bruno Sandras, vice-président de la formation politique. “Je vous demande de ne pas regarder Pascale Haiti comme la compagne du président mais comme celle qui va porter les valeurs du Amuitahiraa o te nunaa à l’Assemblée nationale”, a déclaré l’ancien député. Aux côtés de la Marquisienne : Lydia Nouveau, élue de Makemo.

Jonathan Tarihaa et Juliette Tahuhuatama – Candidats sur la 2ème circonscription

Le vote a été simplifié sur la deuxième circonscription, qui regroupe tout le Sud de Tahiti et les Australes, puisqu’il n’y avait qu’un candidat titulaire : le maire délégué de Vairao, Jonathan Tarihaa. Un candidat adoubé par les militants et le bureau exécutif, et qui portera la voix de cette formation politique avec Juliette Tahuhuatama, issue de l’archipel des Australes.

Les oranges cherchent encore une partie de leur binôme dans la 3ème circonscription

En revanche, le parti a du mal à trouver un successeur à Tauhiti Nena dans la dernière circonscription, constituée des deux communes les plus peuplées de Tahiti : Faa’a et Punaauia, ainsi que des Iles Sous le Vent. Seul le suppléant a été désigné : Martial Teroroiria, maire délégué de Patio. Les instances oranges ont donc laissé le soin à leur bureau exécutif de choisir le chainon manquant. Cette sixième recrue sera présentée en comité politique, puis à la presse. Néanmoins, Père Abraham, présent pour animer la partie religieuse de la cérémonie, a créé la surprise : Gaston Flosse lui a demandé de représenter cette circonscription… proposition à laquelle l’intéressé, de Faa’a, a dit réfléchir.

Si ces candidatures ont été soumises au vote… l’infographie présentant les candidats au public, elle, était déjà prête… et projetée quelques secondes après leur désignation…