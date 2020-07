Papeete : Buillard porte plainte contre Nena pour 281 procurations litigieuses

Après Arue, Papeete. Michel Buillard a déposé plainte, ce vendredi, pour faux et usage de faux et fraude électorale auprès du procureur de la République. « Le maire a obligation, en tant qu’officier de police judiciaire, de dénoncer des faits susceptibles d’être délictueux. Et Il ne peut pas accepter que les élections se soient déroulées avec des actes frauduleux et des procurations très douteuses« , indique à TNTV son avocat, Me Dominique Bourion.

La plainte vise Tauhiti Nena, certains de ses colistiers ainsi que deux policiers de la DSP, dont l’un serait le frère d’une colistière du candidat perdant à la mairie.

« Ces deux agents ont validé ces procurations, bien souvent à des heures quasi identiques et avec la même écriture, une croix à l’emplacement de la signature et, surtout, avec une mention de numéros de téléphone qui sont à peu près les mêmes mais pas du tout ceux des gens qui ont donné ces procurations. Les téléphones ont été identifiés comme appartenant à des proches de monsieur Nena. On a aussi vu des jeunes tout juste majeurs qui sont venus voter avec des procurations. Quand on leur a demandé les pièces d’identité des gens qui les mandataient pour voter, ils ont dit qu’ils ne savaient pas car ils ne les connaissaient même pas. On leur a remis les procurations juste avant d’aller voter », accuse l’avocat.

Le procureur de la République pourrait donc ouvrir une enquête préliminaire d’ici peu comme il l’a fait pour la commune de Arue après la plainte déposée par le maire sortant Philip Schyle, toujours pour des procurations jugées litigieuses.

À Arue un recours en annulation des élections a également été formulé mais aucune date d’audiencement n’a pour l’heure été fixée.