Papara : la nouvelle majorité se confirme

Le conseil municipal a été levé sans que la délibération du jour ne soit adoptée. Elle concerne les salaires de 11 agents communaux. Ils devront attendre l’arbitrage de l’État. “Ce sont des délibérations qui auraient pu passer comme une lettre à la poste comme c’est le cas depuis un an. Là, la différence et la nouveauté, c’est qu’ils n’ont plus de majorité. Et ils pensaient que c’était une saute d’humeur, mais non, ce n’en est pas une. C’est devenu maintenant une force nouvelle majoritaire. C’est aussi à l’État de nous écouter, qu’il a une nouvelle majorité, et que l’équipe qui est en place ne dirige plus la commune de Papara. C’est ça la réalité. Et l’État fait quoi ? Il trouve la situation des 11 salariés urgente, et la situation de la commune tout entière, elle est pas urgente là ? Cela fait 2 mois que la commune vit une situation difficile avec un tavana qui n’a plus de majorité” a indiqué Bruno Sandras, conseiller municipal à Papara.

Depuis quelques semaines, la mairesse Sonia Punua sillonne les quartiers de Papara pour expliquer la situation. Et, selon elle, la majorité des personnes qu’elle rencontre demande à retourner aux urnes : “C’est vrai qu’aujourd’hui, je n’ai plus la majorité. La population veut retourner aux urnes”.

La prochaine étape de la nouvelle majorité sera de démettre Sonia Punua de son poste de maire et procéder à l’élection d’un nouveau tavana au sein du conseil municipal.