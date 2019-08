Ouverture du 50e Forum des îles du Pacifique

Une série de chants et danses traditionnels typiques de cet archipel méconnu, au nord des îles Fidji, a marqué cette cérémonie d’ouverture. Dans son discours, la secrétaire générale du Forum, Meg Taylor, a souligné l’importance des thèmes à traiter cette année, notamment celui du changement climatique et de ses conséquences. Le Président de Nauru, Baron Waqa, qui vient d’assurer pendant une année la présidence du Forum a renchéri en insistant sur le fait que le Pacifique, dans son ensemble, était très en pointe sur ces questions et qu’il avait su, au cours des dernières années, faire entendre sa voix sur cette thématique sur la scène internationale.

Le Premier ministre de Tuvalu, Enele Sopoaga, qui va désormais assurer la présidence du Forum pendant une année, a mis en avant la vulnérabilité, mais aussi la solidarité des îles du Pacifique pour faire face à cette problématique. Les îles du Pacifique sont liées à la fois par géographie et par l’histoire. Bien que petites par leur taille, elles savent, quand cela s’avère nécessaire, s’unir et compter sur la scène internationale.

Plusieurs ministres et plusieurs responsables de gouvernement, des îles Cook, de Tonga, du Vanuatu, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, ainsi que le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, Thierry Santa, dont c’est la première participation à un Forum des îles du Pacifique, sont arrivés ces dernières heures à Tuvalu. Le Premier ministre d’Australie, Scott Morrison, et le Premier ministre néo-zélandais, Jacinda Ardern, sont aussi attendus à Tuvalu, afin de participer à cette 50ème réunion du Forum des îles du Pacifique.