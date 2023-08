Oscar Temaru pourrait de nouveau être déclaré inéligible

Déjà déclaré inéligible en 2018 pour des irrégularités constatées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) dans ses comptes de campagne des précédentes Territoriales, Oscar Temaru risque la même sanction, indiquent nos confères de La Dépêche de Tahiti.

Le metua du Tavini Huiraatira a reçu une lettre recommandée en date du 12 juillet dernier, précisant que ses comptes de campagne ne sont « pas en état d’examen« . En cause, une absence notoire de transparence quant aux dépenses de la liste bleu ciel, qui a remporté le second tour des Territoriales en avril dernier devant l’alliance Tapura-Amuitahiraa et A Here ia Porinetia.

« Aucun document comptable ne détaille la composition des catégories de dépenses”, relève la Commission. Sur ce fondement, la CNCCFP pourrait ainsi invalider les comptes de campagne d’Oscar Temaru.

Les personnes morales n’étant pas autorisées par le code électoral à financer les campagnes des candidats, le don de l’ostéopathe Mike Cowan, s’il était avéré, suffirait à rejeter les comptes.

Livre comptable des dépenses, factures, relevé du compte du mandataire financier en juin 2023… Aucun document n’a été envoyé par l’équipe d’Oscar Temaru après ce premier courrier, indique La Dépêche.

Dans un second courrier du 31 juillet, le chargé de mission auprès de la commission précise que sans réponse d’Oscar Temaru, il présenterait son rapport « en l’état actuel du dossier« .

Le tavana de Faa’a a a donc encore un peu de temps pour régulariser ses comptes avant une éventuelle déclaratiion de la CNCCFP.