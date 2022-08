Oscar Temaru : “Le sénateur ferait mieux de rencontrer nos trois députés”

“Le peuple ma’ohi n’est pas un peuple mendiant” a déclaré Oscar Temaru face à la presse ce matin. Le président du Tavini Huiraatira fait ainsi référence aux 477 millions de Fcfp obtenus par le sénateur Teva Rohfritsch, en aides alimentaires, au profit de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna.

Oscar Temaru a invité Lana Tetuanui et Teva Rohfritsch “à plutôt collaborer avec nos trois députés sur la protection de l’emploi local et la souveraineté de notre peuple sur ses ressources naturelles reconnu par l’ONU”.

Des députés qui, de leur côté, disent vouloir obtenir de l’État les 100 milliards de Fcfp pris en charge par la CPS pour les maladies liées au nucléaire, selon Moetai Brotherson. “477 millions, ça ne fait même pas la moitié d’un milliard. Et on parle de plus de 100 milliards de dettes de la CPS. Il faut comparer ce qui est comparable. Si on distribue les 477 millions, on se retrouve avec 1 000 Fcfp chacun. Et pour aller acheter quoi ? 80% des produits vendus en magasins sont néfastes pour notre santé. (…) Je pense que le sénateur ferait mieux de rencontrer nos trois députés, et soutenir les différentes résolutions adoptées à l’ONU qui nous reconnait notre droit de souveraineté et notre de propriété sur toutes les ressources de ce pays, s’il pense à l’avenir de notre pays” a ajouté Oscar Temaru .