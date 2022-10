ONU : la délégation du Tavini s’envole pour les Etats-Unis

“Je vois tout le monde partir à l’ONU aujourd’hui….”, remarque le leader indépendantiste Oscar Temaru, qui souligne que dans les années 70, parler de nucléaire devant les instances internationales n’était pas si simple. “En 1978 j’avais 34 ans. On faisait des manifestations contre le nucléaire ici. Et on s’est retrouvé à Fidji, invités par les Eglises du pacifique avec les Kanaks, les Japonais de Hiroshima, Nagasaki. Et là est venue l’idée d’aller à New York demander le soutien de la communauté internationale (…) À l’époque il ne fallait rien dire sur les essais nucléaires (…) Tout était muselé, la presse etc.“, se souvient-il.

Il y a 9 ans, la Polynésie était réinscrite sur la liste des pays à décoloniser. Si depuis, la visite d’une délégation de l’ONU au fenua se fait attendre, Oscar Temaru reste confiant.

Côté Pays, c’est René Temeharo qui représentera le gouvernement à la 4e commission. Le ministre de l’Equipement s’envole ce vendredi pour New York .