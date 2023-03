Nuihau Laurey : « La première mesure sera la suppression de la taxe sociale »

TNTV : Vous êtes aujourd’hui la 3e force politique du Pays vu les résultats des législatives. Votre programme contient 21 mesures prioritaires. Quatre axes retenus : la baisse des prix, la jeunesse, le soutien aux entreprises ou encore une plus forte implication de la population dans les choix politiques. La vie chère est une question qui est au coeur du quotidien des Polynésiens. Concrètement, comment allez-vous faire baisser les prix ? Vous proposez de faire baisser les impôts pour redonner du pouvoir d’achat aux ménages. De quels impôts parle-t-on exactement ?

Nuihau Laurey : « Avant de répondre précisémment, il s’agit de 50 mesures que nous allons présenter dans la profession de foi qui va être distribuée à partir du 28 mars. Mais s’agissant de cette question précise, c’est vrai que la chèreté de la vie c’est le problème numéro 1 de tous les ménages en Polynésie. On voit l’inflation, l’augmentation des prix qui explose depuis deux ans et pour nous c’est la première mesure à mettre en oeuvre : d’abord la suppression de la taxe sociale parce que c’est tout sauf une taxe sociale. C’est une taxe anti-sociale et en plus c’est une taxe qui ne résoud pas le problème du déficit de l’assurance maladie. Le seul moyen de résoudre ce problème, qui est un problème majeur, c’est de changer les comportements. C’est de mettre en oeuvre une politique de prévention, c’est de changer les habitudes alimentaires, c’est d’avoir une vraie politique de lutte contre l’alcoolisme. Et donc ce sont des sujets qui sont des sujets sanitaires. Ça n’est pas, de notre point de vue, en créant une nouvelle taxe, qu’on va résoudre ce problème. Donc première chose : supprimer la taxe sociale. La deuxième chose que nous proposons c’est de baisser les impôts c’est vrai, comme vous l’avez indiqué, de baisser surtout les droits de douane parce que nous importons beaucoup de marchandises de l’extérieur, et ça veut dire aussi développer nos productions locales et ça fait partie de notre programme. Il faut investir dans l’éducation, dans la formation, sur les métiers de l’agriculture, sur les métiers des ressources de la mer, ce qui n’a pas été suffisamment fait dans les années précédentes. C’est vrai qu’on a consacré beaucoup d’argent au développement du tourisme, mais on le voit maintenant à l’occasion du covid, le covid nous a éclairé sur toutes nos faiblesses, nos fragilités. Et dans ces domaines là, les ressources de la mer et l’agriculture, nous n’avons pas assez investi, c’est vrai. »

TNTV : Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, avec la suppression de la TVA sociale et avant de faire évoluer les comportements, comment allez-vous faire pour renflouer les comptes de la PSG ?

Nuihau Laurey : « Il y a une vraie politique de réduction des dépenses publiques que nous souhaitons mettre en oeuvre, en commençant d’abord par les élus, par l’assemblée. C’est vrai que nous avions annoncé cette mesure déjà lors des législatives : le fait de réduire le nombre de représentants à l’assemblée, passer de 57 à 39 élus. Je rappelle qu’en 1984, il y avait 41 élus à l’assemblée et l’assemblée fonctionnait de la même manière. Et donc cette réduction du nombre d’élus, elle va procurer à notre Pays une économie sur la mandature de l’ordre de 3.5 milliards. Ce ne sont pas les seules mesures que nous proposons. Nous proposons aussi de meilleurs choix d’investissements publics. Quand on voit aujourd’hui que le gouvernement préfère investir près de 5 milliards dans la construction d’un bâtiment administratif avenue Bruat au lieu d’investir dans le développement de l’agriculture, de la pêche et de ces secteurs qui sont des secteurs productifs, on voit vraiment qu’il y a des choix qui selon nous ne sont pas bons pour le développement de la Polynésie. »

TNTV : Vous parlez du développement économique. Sur le soutien aux entreprises, comment comptez-vous vous y prendre ?

Nuihau Laurey : « Deux axes majeurs : le premier c’est de baisser massivement les impôts pour les petites entreprises, pour les jeunes qui souhaitent investir, se lancer dans ces activités parce que nous savons que le développement de notre pays viendra par la création d’emplois du secteur privé, pas de l’administration. C’est une première chose et nous proposons une mesure qui est simple et précise, qui est de relever le seuil des TPE, des Très petites entreprises, qui est aujourd’hui à 5 millions de Fcfp, nous souhaitons le monter à 50 millions pour permettre à quasiment plus de la moitié des petites entreprises, d’avoir une fiscalité beaucoup plus simple, et extrêmement plus faible que celle qui existe aujourd’hui. Et la deuxième chose qui me semble essentielle, c’est de lever un peu toutes les procédures administratives, les formalités qui aujorud’hui étouffent ceux qui veulent développer. Finalement, le service public n’est plus au service du public et nous souhaitons remettre en place un vrai service public qui aide, qui accompagne. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire réduire la paperasserie administrative, faciliter les démarches, procéder à la suppression de certaines procédures administratives et surtout utiliser la technologie, le digital, l’internet, pour faciliter ces formalités à distance. Je pense que c’est ce qu’attendent beaucoup de nos concitoyens dans les îles notamment. »