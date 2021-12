Nouvelle-Calédonie : Oscar Temaru dénonce un “référendum de la honte et du mépris”

Le parti indépendantiste polynésien a tenu une conférence de presse ce vendredi matin. L’occasion pour Oscar Temaru de donner son avis sur le référendum d’autodétermination du Caillou, dont la date a été maintenue au 12 décembre prochain. Une mesure contre-productive pour le leader : “ça rime à quoi d’avoir une élection où la moitié de la population a déjà annoncé qu’elle ne participera pas ? Surtout le peuple concerné, c’est le peuple kanak. Ce ne sont pas les caldoches ou les Français qui sont établis en Nouvelle-Calédonie depuis un certain temps”.

Car en raison de la propagation de la covid, plusieurs tribus kanak se retrouvent endeuillées. Dans l’impossibilité de se réunir pour effectuer leurs rituels de deuil, les kanak ne devraient pas être présents en grand nombre ce dimanche. C’est du moins l’argument avancé par les indépendantistes pour demander un report de la date du référendum. Une demande rejetée par le Conseil d’Etat mardi 7 décembre. Les partisans de Kanaky ont prévenu qu’ils ne reconnaîtront pas le résultat du référendum et qu’ils le contesteront devant les Nations Unies.

“J’ai déjà été témoin d’un deuil au sein du peuple kanak. Toutes les tribus arrivent […], elles sont là pour entourer la famille jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien à manger dans la tribu. Il faut compter au moins un mois. Et ensuite, le deuil va durer sur toute une année. […] C’est une culture qu’il faut respecter”, a témoigné de son côté Oscar Temaru. “Je pense que si la France annonçait ce soir qu’on arrêtait tout et qu’on reportait cela à une date ultérieure, ça apaiserait tout le monde, au lieu de vouloir s’entêter à maintenir quelque chose qui ne ressemble à rien. C’est complètement ridicule”.

Plus de 250 délégués d’une commission de contrôle sont attendus en Nouvelle-Calédonie. Ils devront veiller à la régularité du scrutin. Une mission d’experts dépêchée par les Nations unies sera également sur place pour encadrer le référendum. “Ce sont eux qui vont se pencher sur la problématique du boycott, qui vont analyser l’abstention par rapport aux votants, qui vont analyser quelles sont les ethnies qui vont voter ou non”, a expliqué Michel Villar, conseiller à l’international du Tavini. “Et c’est cette mission d’observation des Nations Unies qui va faire un rapport au comité des 24 et au comité de décolonisation sur ce vote qui – s’il se maintient vraiment le 12 décembre – aura été dévoyé, manipulé et perdra de son efficacité internationale”.