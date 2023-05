Nathalie Salmon Hudry, nouvelle déléguée interministérielle au handicap

Depuis son plus jeune âge, Nathalie Salmon Hudry, mène un combat. Un combat contre les préjugés, pour une meilleure intégration des personnes handicapées. Lorsqu’elle était enfant, sa différence l’avait amenée à quitter les bancs de l’école pour suivre une scolarité par correspondance. « Sa vie n’a pas été un long fleuve tranquille, raconte sa mère Merris Salmon. Ça a été un refus de fréquenter les collèges et lycées. Donc, elle suivait des cours par correspondance, et cela, jusqu’au Bac. Elle a un Bac+2 pour le moment. Donc, ça a été très long. »

La nomination de Nathalie Salmon au poste de déléguée interministérielle au handicap a été voulue par le président de la Polynésie française. Une nomination qui a étonné la principale intéressée quand la proposition lui a été faite. « Je l’ai contactée par Messenger et quand je lui ai fait ma demande, au début, elle a dit « c’est une blague ? ». Elle n’y croyait pas, a raconté le président en conférence de presse. Et donc je suis allée la rencontrer chez elle. On a longuement discuté avec sa maman (…) et finalement, elle m’a fait l’honneur d’accepter. »

Sensibiliser le public au sujet du handicap, a toujours été un leitmotiv pour cette femme de 39 ans, comme en témoignent ses deux ouvrages, « Je suis née morte », publié en 2012 et « Sur les chemins de la vie », publié en 2019. « Le handicap, la différence, quel que soit son degré, quelle que soit son importance, on vient de la mettre derrière. La différence n’est plus à cacher. Elle est à partager. On doit la voir », a déclaré la nouvelle déléguée.

Lors de sa prise de parole, Nathalie Salmon Hudry a lancé un appel aux personnes atteintes de handicap afin qu’ils se manifestent et qu’ils vivent leur handicap au grand jour. Car comme elle le dit : « On ne peut pas parler d’inclusion, on ne peut pas imposer aux gens, quelque chose qu’ils n’ont jamais vu. »