Nahema Temarii, de cheffe d’entreprise à première femme ministre des Sports

« Moetai Brotherson m’a textée un soir à 23 heures en me disant : ‘Ia ora na, je m’appelle Moetai Brotherson. Est-ce qu’on pourrait se voir ?’ Évidemment, quelle magnifique opportunité. Donc j’ai dit oui, raconte la jeune femme. Je pensais que j’allais être consultée (…) et au bout d’une heure et demie de conversation, je suis ressortie avec un engagement. Je n’ai pas prêté serment, mais je me suis engagée. J’ai donné ma parole. Je serai une ministre loyale et fidèle et j’ai accepté, à ses côtés et aux côtés du gouvernement, d’accompagner le sport, la jeunesse, la prévention de la délinquance et, j’y tiens même si ce n’est pas dans l’intitulé, la vie associative. »

Nahema a effectué plusieurs missions pour la Fédération internationale de football. Elle a également été chargée de communication au sein de TNTV, avant de monter sa propre agence de communication : WowSense. Une entreprise qu’elle a décidé de fermer pour se consacrer entièrement à ses nouvelles fonctions.

Et le monde de la politique ne lui est pas tout à fait étranger puisque Nahema est la fille de l’ancien ministre des Sports Reynald Temarii, par ailleurs ex vice-président de la Fifa. Le reste de sa famille a aussi été engagé en politique… mais du côté des autonomistes. « Mes grands-parents étaient des piliers Tahoera’a et, du côté de ma maman, ils sont autonomistes. Eh bien, vous savez quoi ? J’ai la chance de pouvoir compter sur ma famille. Quand je me suis engagée, je n’ai demandé l’avis de personne et ma famille se mobilise. » Plus que le Tavini, c’est le programme porté par Moetai Brotherson qui a attiré Nahema. Elle décrit une personnalité bien loin « de ce que tout le monde pense du Tavini ».

« Ce dont je suis fier, ce n’est pas qu’elle soit ministre, a réagi Reynald Temarii. C’est qu’elle a décidé, après avoir travaillé pendant 5 ans, de fermer sa société pour être au côté du président, complètement engagée pour le Pays (…) c’est une battante, mais en plus, elle a des principes. Je ne suis pas indépendantiste et ma fille a juré fidélité au président et je trouve que c’est beau. (…) Elle a des valeurs et ça, c’est très bien. »

Nahema Temarii est donc désormais en charge des Sports, de la Jeunesse et de la Prévention contre la délinquance. Trois portefeuilles étroitement liés, car pour la jeune femme, c’est dans le sport et la vie associative que les outils de lutte contre la délinquance se trouvent. « Il ne suffit pas d’aller chercher des médailles (…). Le sport, au-delà de la pratique et de la technicité, va venir impulser des valeurs (…) Je parle de respect, de discipline et d’esprit de compétition. »

« Vous nous féliciterez lorsqu’on rendra un bon bilan, mais on fera tout pour », conclut-elle.