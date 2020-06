Municipales : mouvements de dernière minute au Tahoera’a Huira’atira?

22 communes ont déjà élu leur tavana, mais pour 26 autres : il y aura un second tour. A trois jours des municipales, on constate des rapprochements de dernière minute. Les deux représentants désormais non inscrits, Nuihau Laurey et Nicole Sanquer, ont été aperçus à plusieurs reprises aux côtés de Gaston Flosse ces derniers jours. Et ils ne sont pas les seuls. Vont-ils rejoindre le Tahoera’a Huira’atira ?