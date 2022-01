Municipales de Arue : Tepuanui Snow dépose sa liste

Il ne manquait plus que lui. Après Teura Iriti et Léo Marais lundi, c’est au tour de Tepuanui Snow de déposer sa liste officielle pour les élections municipales du 30 janvier. Une candidature officialisée ce jeudi après-midi à 14 heures au haut-commissariat. La tête de liste citoyenne “Ia Ora Arue” n’a pas manqué de tacler la mairesse déchue et présidente du groupe Tahoera’a à l’assemblée : “nous sommes fiers et très heureux de nous représenter devant la population de Arue pour leur dire que nous souhaitons toujours nous engager auprès de la population, être au service des administrés de Arue et apporter du changement. Dans la mesure où, après un an de mandat de Teura Iriti, on se rend bien compte que malheureusement, les choses n’ont pas changé autant que cela. Bien au contraire, elles se sont dégradées”.

Tepuanui Snow a également avancé que ses colistiers “sont tous des enfants de Arue. La liste a très peu changé. Nous avons dans nos rangs des personnalités qui figuraient dans d’autres listes dans le cadre du premier tour qui, aujourd’hui, ont décidé de rejoindre notre liste apolitique”.