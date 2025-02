Municipales 2026 : Rémy Brillant candidat à la succession de Michel Buillard à Papeete

Les prochaines élections municipales auront lieu en mars 2026, mais déjà, les partis politiques se préparent. Jeudi soir, le maire actuel de Papeete Michel Buillard, a annoncé la candidature de son directeur général des services, Rémy Brillant sur la liste Papeete Na Mua roa, rapportent nos confrères de Tahiti infos.

« C’est un sacré challenge qui nous attend, a déclaré Rémy Brillant. Les équipes se préparent et tout le monde est dans les starting-blocks. J’ai pris ma décision, il n’y a pas longtemps. Ce n’était pas tout à fait prévu comme ça. Aujourd’hui, je suis engagé. Il y a beaucoup de choses à faire à Papeete. Tavana me soutient. C’est beaucoup lui qui a fait que je suis candidat aujourd’hui. (…) Il y a une adhésion et un soutien des référents du maire dans la commune. »

Homme de terrain, Rémy Brillant s’engage dans une nouvelle voie. « C’est l’année du serpent, on mue », plaisante-t-il. Parmi ses objectifs : accentuer le travail de proximité avec la population et en particulier les jeunes, la qualité des espaces publics, la circulation, l’amélioration du service public, et la sécurité.

En 2022, Michel Buillard avait été hospitalisé dans l’Hexagone suite à un malaise. Absent pendant de longues semaines, il était réapparu à l’ouverture des bureaux de vote de sa commune pour les législatives. Élu pour la première fois maire de Papeete en 1995, il s’apprête donc à céder sa place à la tête de la commune du fenua.