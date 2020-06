Municipales 2020 : Explosion de procurations à Papeete au second tour

Voter par procuration pour favoriser une plus forte participation, c’est tout l’enjeu de ce second tour des municipales. Alors que l’abstention avait battu des records au 1er tour, le gouvernement a décidé d’assouplir le vote par procuration pour le second tour des municipales. Celles qui avaient été établies pour le second tour initialement reporté restent valables et l’attestation sur l’honneur spécifiant le motif pour lequel l’électeur ne peut se déplacer n’est plus exigée.

À Papeete, le taux d’abstention était de 54% au 1er tour. Pour ce second scrutin, le vote par procuration explose. Hormis la crise sanitaire, plusieurs hypothèses sont avancées : « Avec le long week-end, les gens ont peut-être pris leurs dispositions pour pouvoir partir. Il y a aussi les différents candidats qui ont peut-être travaillé sur le terrain et ont sollicité des procurations pour ceux qui ne souhaitaient pas venir voter ou se déplacer » explique Rémy Brillant, directeur des services généraux de la mairie de Papeete.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Au total, 1 400 procurations ont été enregistrées pour ce second tour à Papeete, où pour la première fois tous les drapeaux sont interdits à la suite de l’arrêté interdisant les drapeaux aux abords des bureaux de vote pris par le maire cette semaine. Un arrêté qui concerne uniquement les lieux publics. Un litige a d’ailleurs rapidement opposé les forces de l’ordre et certains partisans pour ne pas avoir respecté l’arrêté. Les militants ont finalement eu gain de cause puisqu’ils se trouvaient sur un emplacement privé. Ils ont tout de même dû reculer de quelques mètres. La situation s’est rapidement rétablie.