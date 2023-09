Moetai Brotherson invité à la Coupe du Monde de rugby par Macron

Selon le site d’actualités Outremers360, Louis Mapou, président du gouvernement calédonien, et Moetai Brotherson, président de la Polynésie, ont accepté l’invitation du chef de l’État. Le premier est actuellement à Paris pour les discussions sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, le second arrive jeudi pour une série d’entretiens institutionnels. De son côté, le président de l’Assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, Munipoese Muliakaaka, ne devrait pas pouvoir faire le déplacement.

Pour rappel, l’équipe de France de Rugby compte six joueurs ultramarins, dont quatre joueurs des Outre-mer du Pacifique, plus précisément de Wallis-et-Futuna et Nouvelle-Calédonie. L’effectif compte également un joueur d’origine néo-zélandaise et outre les chefs d’exécutifs ultramarins, des dignitaires du Pacifique devraient aussi faire le déplacement, comme les Premiers ministres du Vanuatu, de Papouasie-Nouvelle-Guinée et de Fidji, dont la formation est qualifiée pour la Coupe du Monde.

Le Rugby est un sport apprécié dans le Pacifique, notamment à Wallis-et-Futuna et dans la communauté wallisienne et futunienne de Nouvelle-Calédonie et de l’Hexagone, aux Fidji, aux Samoa, aux Tonga ou encore en Nouvelle-Zélande. C’est d’ailleurs face aux All Blacks que l’équipe de France ouvrira cette Coupe du Monde à domicile. En juillet, Emmanuel Macron avait déjà invité Louis Mapou et Moetai Brotherson lors de ses déplacements présidentiels au Vanuatu et en Papouasie-Nouvelle-Guinée.