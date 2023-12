Moetai Brotherson fait installer un portrait de Pouvanaa à la Présidence

« Le 30 novembre 1968 le Metua Pouvanaa a Oopa revenait au fenua après neuf ans d’un exil injuste.

En 2007 sous l’impulsion d’Oscar Manutahi TEMARU l’avenue Bruat était renommée Avenue Pouvanaa à Oopa.

Aujourd’hui c’est avec beaucoup d’émotion, et en compagnie des descendants et de la famille du Metua que j’ai procédé à l’installation , en salle du conseil des ministres, d’un portrait de celui qui est littéralement « le pilier de sagesse » », explique-t-il sur sa page Facebook.

Pour le président du Pays, « il est important que la mémoire de notre Fenua puisse être valorisée , notamment auprès de notre jeunesse car, comme le disait Aimé Césaire : Un Peuple sans mémoire est un Peuple sans avenir ».

En 1959, Pouvanaa est accusé à tord d’avoir voulu incendier la ville de Papeete un an auparavant. Il est condamné à 8 ans de réclusion criminelle et à 15 ans d’interdiction de séjour en Polynésie pour « complicité de destruction d’édifices et détention d’armes et de munitions sans autorisation ». Après plusieurs demandes, le Général de Gaulle accorde une remise de peine à Pouvanaa a Oopa. Il rentre finalement à Tahiti le 30 novembre 1968. Ce n’est que le 25 octobre 2018 que la Chambre criminelle de la Cour de Cassation annule le procès de 1959. Il est innocenté.