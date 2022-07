Moetai Brotherson vise la présidence de la Délégation aux Outre-mer de l’Assemblée nationale

Seul candidat de la Nupes, Moetai Brotherson a annoncé sa candidature à la présidence de la Délégation aux Outre-mer de l’Assemblée nationale : “Les collègues et amis de la Nupes m’ont fait l’honneur de me retenir à l’unanimité pour être le candidat de la Nupes à la présidence de la Délégation aux Outre-mer de l’Assemblée nationale. C’est un honneur que j’ai accepté, et c’est vraiment avec beaucoup de joie, d’enthousiasme, mais aussi de détermination que je vais me présenter devant les suffrages lundi 25 juillet” a-t-il confirmé à Polynésie La 1ère. “J’ai une approche participative. Je ne pense pas que le président de la Délégation aux Outre-mer soit omniscient. (…) Chaque membre de la délégation doit apporter sa connaissance de son territoire, et c’est ensemble qu’on doit ensuite lister les thématiques sur lesquelles on veut travailler” a-t-il ajouté.

Nicolas Metzdorf, député loyaliste de la Nouvelle-Calédonie, Olivier Serva, député de la Guadeloupe (et président de la Délégation depuis 2017), sont également candidats.

Créée en 2012, la Délégation a pour vocation d’informer la représentation nationale sur toute question relative aux Outre-mer, et participe notamment “à l’évaluation des politiques publiques menées dans les départements d’Outre-mer, les collectivités d’Outre-mer et en Nouvelle-Calédonie”.

La Délégation aux Outre-mer est aujourd’hui composée de 54 députés, dont les 27 députés élus outre-mer qui sont tous membres de droit.