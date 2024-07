Moetai Brotherson au 10e Forum des dirigeants des îles du Pacifique au Japon

Le président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, a souhaité se rendre à ce forum pour s’inspirer des pistes de développement et d’amélioration dans tous les secteurs : pêche, environnement, économie ou encore formations. « Je vais rencontrer les nouveaux propriétaires de la société Morinda au Japon pour voir comment on peut relancer -sans faire de promesses d’Eldorado, comme ça a été le cas à un moment donné- comment on peut renforcer cette filière du noni chez nous, quels sont les nouveaux débouchés qui existent aujourd’hui. Il y a également l’aspect aquaculture. Je vais essayer de lancer les bases d’une convention avec l’université de Kindai, qui est une université reconnue dans le monde sur le sujet de l’aquaculture et qui reçoit des étudiants de tout le Pacifique sauf de Nouvelle-Calédonie et de chez nous. Donc on va essayer de changer ça. C’est par exemple la seule université au monde qui maîtrise le cycle complet du thon, de l’écloserie jusqu’à la récolte. À côté de ça, il y a la Kyoto University of Arts and Design, qui a formé la plupart des gens qui travaillent dans des studios aussi prestigieux que les studios Ghibli. On le sait, le monde de l’animation japonaise est vraiment au premier rang. Et donc c’est intéressant pour nous de pouvoir envoyer demain nos jeunes en formation ici ».

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Le président du Pays s’est ensuite rendu à la Sasakawa Peace Foundation, une institution japonaise dédiée à la promotion de la paix dans la région Asie-Pacifique et la gestion durable des ressources maritimes, dans le cadre de la « Pacific Island Nations Week ».

Il a notamment rappelé le fait que la pêche polynésienne est un modèle car les thoniers senneurs sont interdits et qu’aucune licence de pêche n’est vendue aux étrangers. Moetai Brotherson a par ailleurs souligné la menace que représentent le changement climatique et la montée du niveau de la mer pour la Polynésie française.

Pour rappel, le Japon et la Polynésie française ont pour héritage commun le nucléaire et ses conséquences sur la paix collective et l’environnement. En 2023, le fenua a offert 1 000 origamis en fleur de tiare au maire d’Hiroshima. Un acte symbole de paix pour honorer la mémoire des victimes du bombardement d’août 1945.

Au cours de l’entretien privé avec le Dr. Sunami, président de la fondation, le président a également été évoqué la possibilité de coopération dans le domaine de la conversion thermique de l’énergie océanique (OTEC). La Polynésie française, déjà forte d’une maitrise des technologies de climatisation par eau de mer (SWAC), expérimentera la technologie OTEC qui exploite la différence de température entre l’eau de surface chaude et l’eau profonde froide pour générer de l’électricité.