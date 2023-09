Moetai à Paris : citoyenneté Polynésienne et position de la France à l’ONU au programme des discussions

Moetai Brotherson s’est envolé mardi soir pour la métropole. Un séjour d’une semaine qui permettra au président indépendantiste d’évoquer avec le gouvernement central de projet de mettre en place la citoyenneté Ma’ohi :

« Je pense que c’est un projet sur lequel il faut qu’on avance de manière intelligente. J’apprécie l’initiative qui a été prise par le député Le Gayic de faire cette tournée parlementaire autour de ce sujet. Je pense que c’est une bonne manière de lancer le débat. Par rapport à ça il va y avoir très bientôt un vœu qui sera émis par le conseil des ministres dans ce sens là. Voeu qui j’espère sera repris par l’assemblée de la Polynésie pour ensuite le porter au plus haut niveau de l’État mais aussi auprès des instances internationales. On discutera des modalités parce que tout un tas de questions se posent sur les critères, l’application etc. On peut entendre les interrogations et il faut tout simplement travailler ensemble. »

Autre sujet qui devrait être abordé lors des discussions avec l’Etat : le positionnement de la France lors de la prochaine commission à l’ONU prévue en octobre prochain.

« Je suis comme Saint Thomas mais les indications du président de la République et de monsieur Darmanin vont dans le sens du dialogue. Ce que nous attendons très concrètement, c’est que le représentent permanent de la France aux Nations Unies reste dans la salle lorsque les discours se feront aussi bien de la part du gouvernement que des petitionners. Et puis nous allons demander audience au représentant permanant de la France aux Nations Unies après cette séquence pour commencer à instaurer le dialogue. »