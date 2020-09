Maupiti devrait réintégrer la communauté des communes de Hava’i

D’une seule voix, les élus des Raromatai ont demandé l’annulation de la démission de Maupiti de la communauté de communes de Hava’i et demandé sa réintégration. Une demande pour le moment acceptée.

Quant à la restitution de la commission de la desserte maritime inter-insulaire, le sujet fera l’objet d’une discussion lors de la prochaine séance : « tous les maires de toutes les communes adhérentes à la communauté de communes nous ont demandé gentiment de rester dans la famille des Raromatai, disant que Maupiti devrait revenir sur sa position et rester au sein de la communauté. Chacun a donné son avis, y compris Maupiti qui a beaucoup plus parlé que les autres, vous le comprenez bien. À la suite de ça, nous avons quand même donné certaines conditions, explique le maire de Maupiti Woullingson Raufauore. C’est-à-dire évidemment qu’il faudrait se concerter avant de prendre quelques décisions que ce soit, et il me semble que c’est bon pour la continuité de notre communauté. C’est ça l’intérêt d’être dans la communauté : c’est de travailler ensemble et de décider ensemble, et non pas le contraire. Dans toutes les interventions des tavana, y compris les tavana des autres communes, ils ont été aussi surpris de la décision prise d’octroyer la délégation des animaux errants à Maupiti, et non pas celle des transports, que nous avions lors de la précédente mandature. Donc, voyez vous, tout le monde a été surpris et pas seulement nous. Donc c’est peut-être pour ça que le président nous a assuré qu’il va revoir sa position; Et je ne doute pas que lors de la prochaine réunion, on va encore parler de ce sujet là. »

En démissionnant, les élus souhaitent dénoncer l’attitude du président de la communauté de communes, Cyril Tetuanui, qui prendrait des décision sans consulter les élus de Maupiti. La commission des transports inter-îles aurait été retirée à Maupiti sans que le maire n’en soit informé.