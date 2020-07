Matahi Brotherson prend ses fonctions de maire à Uturoa

« J’ai envie d’aider ma population et la commune » a confié, ému, Matahi Brotherson, nouveau tavana de Uturoa.

Fils de Philippe Brotherson, ancien maire de Uturoa de 1969 à 2008, ce père de famille de 46 ans vient remplacer Sylviane Terooatea à la tête de la capitale des îles Sous-le-Vent durant deux mandats. « Aujourd’hui, Matahi est tavana, il faut respecter cela. Je lui souhaite bonne continuation et bon courage pour la suite, parce que les projets sont là. Et nous serons là. Nous serons une minorité constructive, nous ne serons pas là pour bloquer les projets parce que nous avions les mêmes projets. Maintenant, avec ma petite famille, je vais me reposer un peu. Je remercie le personnel qui a œuvré pour un service public de qualité à Uturoa » a déclaré l’ancienne mairesse.

Une cérémonie d’investiture émouvante. (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Le conseil municipal a élu ses 8 adjoints au maire. Une cérémonie d’investiture émouvante en présence de la population.