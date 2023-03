Mahinui Temarii se présente aux élections territoriales

“J’ai monté ce parti en 2001, le parti travailliste polynésien. (…) Je vais relancer le parti et je ne prends que des jeunes”, déclare Mahinui Temarii.

S’il est élu, Mahinui Temarii, titulaire de la médaille du travail, souhaite “créer de l’emploi”. “Les jeunes vont dans l’armée parce qu’il n’y a pas de travail. Il y a près de 30 000 jeunes sans emploi. En tant que syndicaliste, je sais comment créer de l’emploi”, assure-t-il.

Il annonce également que sa liste est constituée “à 90%”. “Le plus jeune a 20 ans et le plus vieux, 39 ans (…) Depuis des années, j’entends parler de penser aux jeunes mais on ne le fait pas. On met des personnes âgées à l’assemblée, qui sont à la retraite et qui ne vont là bas que pour l’opportunité de prendre de l’argent, estime-t-il. C’est rare qu’on voit ces gens parler des jeunes.”

Sur sa liste, des jeunes, avec ou sans diplome mais surtout sans travail : “tout ceux qui veulent travailler pour le peuple et pour le Seigneur.”

Il explique avoir confiance en la jeunesse : “Ils peuvent faire avancer le Pays. (…) Si vous avez confiance en vos enfants, il faut les élire”.

Parmi les mesures qu’il souhaiterait prendre, le retour de la retraite à 60 ans. “Il fait penser aux parents qui nourrissent ces enfants. Nous nous sommes battus pour les retraites. ce qui s’est passé est un flop (…) je veux ramener la retraite à 60 ans, et 35 ans de cotisation et libérer les personnes qui veulent prendre leur retraite. Il faut retirer l’abattement. Ça ne rime à rien. On est en train de sanctionner des salariés. Tous les travailleurs qui ont payé des cotisations sont sanctionnés.”

Le parti travailliste polynésien déposera donc sa liste “parti des jeunes travailleurs”. Si elle est élue, Mahinui Temarii explique qu’il laissera de côté le syndicalisme. “Aujourd’hui, je suis le serviteur des travailleurs, et demain je serai le serviteur du peuple.”