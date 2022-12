Les vœux du Président de l’Assemblée de la Polynésie française

Chers amis,

2022 fut une année exceptionnelle marquée par la spectaculaire reprise de l’activité économique, notamment dans le secteur touristique, et les perspectives positives et encourageantes qu’elle implique, malgré le poids de l’inflation mondiale sur notre vie quotidienne.

Tout récemment, la majorité a adopté le budget du Pays présenté par notre président Edouard FRITCH et son gouvernement. Ce budget prévoit 47 milliards d’investissements pour l’année à venir. Il a vocation à dynamiser davantage notre économie, à favoriser la création d’emplois, à réduire les effets de l’inflation, et à sauver notre protection sociale généralisée.

Dans trois mois, le mandat que vous nous avez confié il y a cinq années arrivera à échéance et vous serez à nouveau amenés à accomplir le devoir le plus noble que nous offre la démocratie : prendre part au suffrage populaire. Je souhaite vivement que les hommes et les femmes qui siègeront alors en votre nom respecteront la sacralité de votre suffrage et le verdict des urnes, honorant ainsi la confiance des électeurs.

Le bilan du présent mandat, rendu difficile par la crise sanitaire, est honorable et positif. Nous avons sauvé nos outils de travail, nos entreprises, l’emploi et les valeurs essentielles de notre pays. Je tiens à vous dire tout l’honneur que nous avons eu à vous servir et à porter votre voix. Cinq ans se sont écoulés et l’envie de continuer ensemble à vous servir et à servir notre pays demeure intacte.

Notre Pays est beau, immense et plein de richesses. Notre peuple est beau lui aussi : accueillant, tolérant, résilient, plein de ressources et de talents.

Notre autonomie au sein de la République française fait notre fierté. Elle garantit notre paix et notre dignité.

Mes chers amis, à vous qui êtes seuls, loin de vos proches, malades, en détention ou accablés par la tristesse du deuil, je vous adresse tout mon soutien et l’expression de mon amitié la plus sincère.

Je vous souhaite une année lumineuse, pleine de joie, de projets couronnés de succès.

Je vous souhaite une année solidaire, humaine et fraternelle.

Je vous souhaite la douceur de vivre, le bonheur des moments partagés en famille ou entre amis.

Je vous souhaite la santé, l’amour, la paix et la prospérité.

Bonne et heureuse année 2023. Que Dieu vous bénisse ! Que Dieu Bénisse notre peuple et notre beau Pays !