Les élus des Raromatai en route pour la Chine

Plus qu’un jumelage, cette union va permettre de mener des actions de coopération ou d’aide au développement. Au programme de ce séjour : une série de visites de sites où est pratiqué l’aquaculture ainsi que des rencontres avec les autorités de Beihai en Chine.

En juin 2018, la communauté des communes de Hava’i à Raiatea scellait un projet de jumelage avec la ville chinoise de Beihai. (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

“Principalement, nous serons sur place pour visiter des sites d’écloseries, puisque nous avions la compétence du développement économique, la communauté de communes. On a évoqué les crevettes, les crabes, les paraha peue, les rori -pourquoi pas, les pahua qui sont presque des denrées rares chez nous. Donc on sera sur place pour voir quelles sont les techniques et quels sont les sites qui seront plus appropriés, adaptés chez nous par rapport à tous ces produits qui deviennent rares. Nous avions déjà reçu les investisseurs qui sont très intéressés de venir nous aider, nous accompagner dans ce projet d’écloserie. Et donc ils sont prêts à nous aider, à nous accompagner tout au début, et pourquoi pas nous suivre de près pour ce projet” a expliqué Sylviane Terooatea, maire de Uturoa.