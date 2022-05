Les écologistes présentent leurs candidats aux législatives

Pour Heiura les Verts, “l’écologie est centrale”, mais pas que. Le parti base sa campagne sur cinq grandes orientations : la transition énergétique notamment à travers le développement de l’énergie thermique des mers, l’éducation et la formation, le nucléaire et la santé, notamment la prise en charge par l’état de toutes les victimes de maladies radio-induites, la surveillance de la zone économique exclusive (ZEE) et de l’espace aérien et enfin l’évolution du statut de la Polynésie.

“On est cohérents et on est dans la continuité de nos engagements présidentiels”, assure Jacky Bryant, qui prône “un développement soutenable” et un retour “aux savoir-faire traditionnels” pour tendre vers une alimentation plus saine pour les Polynésiens. “L’environnement, le problème c’est que personne ne s’en occupe vraiment”, renchérit Jules Hauata de son côté. “Une autre façon de concevoir la société”, c’est ce que promet Tati Salmon aux électeurs de la deuxième circonscription. “Le mode de vie qu’on a aujourd’hui est amené à changer” selon le candidat, avec “un effet sur tout ce qui est transport de marchandises, de biens. Il faudra revoir nos exigences à la baisse”.

En Polynésie, les électeurs seront appelés à voter les 4 et 18 juin pour élire les trois députés qui représenteront le fenua à l’Assemblée nationale.