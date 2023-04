Les 6 Hakaiki de la Terre des hommes rassemblent les Marquisiens de Tahiti

Les Marquisiens résidant à Tahiti étaient conviés, ce samedi, à Punaauia, par les 6 Hakaiki de la Terre des hommes, pour un rassemblement et un grand Kaikai, auxquels participaient les têtes de liste du Tapura Huiraatira. A une semaine du second tour, ils ont appelé à la mobilisation et réaffirmé leur attachement à l’autonomie.