Législatives : faible écart entre Tuterai Tumahai et Moetai Brotherson dans la circonscription 3

La troisième circonscription est la seule sur les trois dans laquelle le Tavini arrive en tête pour ces législatives. Le candidat indépendantiste Moetai Brotherson devance de peu Tuterai Tumahai du Tapura avec 34.26% des voix contre 32.04% des voix.

Pour le député qui brigue un second mandat, les résultats du premier tour sont “une grosse satisfaction, de la joie. Grand mauruuru à Faa’a qui montre quelle est présente, et je remercie mon équipe de campagne qui m’ a suivi, tous les tavana et les équipes municipales qui ont oeuvré pour que tout se passe bien. La population de Faa’a connait son député et l’a vu travailler pendant 5 et l’a entendu. Ils ne sont pas trompés dans l’isoloir et ont choisi de reconduire leur candidat. Sur Punaauia aussi on a fait un bon score, donc je les remercie. On devra retourner voir les gens aux Raromatai où on a été moins forts.”

Dans la commune de Tumaraa à Raiatea, Moetai Brotherson est en effet devancé par Tuterai Tumahai qui recueille 46.4% des voix contre 31.39%. À Tahaa, le candidat Tapura devance son principal adversaire avec 27.96% contre 24.41% des voix. Sur l’île vanille, c’est la candidate Amuitahira’a o te nuna’a maohi qui bat des records avec 37.72% des voix.

À Punaauia, commune de Tuterai Tumahai, fils de l’ancien tavana Rony disparu en 2018, Moetai Brotherson remporte 32.73% des voix contre 31.55% pour le candidat Tapura. Une centaine de voix d’écart… “On ne peut pas dire que je sois ravi mais ces 100 voix on ira les chercher pour le second tour, a réagi Tuterai Tumahai. Il faudra retravailler. Aller voir les quartiers, les personnes, retrousser ses manches. (…) C’est le député sortant donc c’est normal qu’il soit en tête. Moi je ne suis que le outsider de la team. Mais pour une première participation je suis quand même plutôt content de mon résultat. C’est parti encore pour deux semaines.”

Le candidat Tapura pourrait une nouvelle fois créer la surprise au second tour. Le rendez-vous aux urnes est donné le 18 juin prochain.