Législatives : Tour d’horizon des bureaux de vote en Polynésie

A Papeete, c’est le retour du tavana de la commune, Michel Buillard, qui a surpris les administrés. Après plusieurs mois d’absence pour des raisons médicales, et notamment une longue convalescence en métropole, c’est la première fois que le maire de Papeete se montre en public.

Michel Buillard est de retour au fenua (crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

A Bora Bora, l’ambiance est bon enfant. A l’entrée des bureaux de vote, les électeurs ont même droit à un concert privé.

A Punaauia, les bureaux de vote ferment à 20h00, sur demande du maire. Alors que la plupart des communes ferment leurs bureaux de vote entre 18h00 et 19h00, Punaauia préfère laisser une heure de plus à ses habitants pour effectuer leur devoir de citoyen. Il s’agit en effet de la commune où on compte le plus grand nombre d’inscrits sur les listes électorales, en Polynésie. Pour le tavana Simplicio Lissant, ce dispositif permet aux membres de certaines confessions religieuses de venir voter plus tard et ainsi de respecter leurs pratiques religieuses.

Les bureaux de vote de Punaauia, à la mairie (crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Et puis il y a les communes où on observe quelques dysfonctionnements. A Paea, les bulletins d’un candidat ont été confondus avec ceux d’un autre candidat du même parti, mais qui se présente dans une circonscription différente. Dès 10h00, les bulletins litigieux ont été remplacés. Et contrairement à la plupart des communes, Paea ne dispose cette année d’aucune ambiance musicale, à la demande du maire…