Législatives : Tauhiti Nena, candidat Hau Ma’ohi Ti’ama, dans la première circonscription

Si la transparence des transferts financiers de l’État et la reconnaissance du fait nucléaire sont les principaux points du programme Hau Ma’ohi Ti’ama, Tauhiti Nena, à la tête du parti, souhaite aussi favoriser le développement économique de la Polynésie française : “Il y a des priorités dont le développement économique de notre pays. Il est important que notre gouvernement ait une vision pour un réel développement du pays. Je pense qu’au sein de Hau Ma’ohi Ti’ama, nous sommes prêts, nous allons bien travailler. On prépare un programme qui répond au mieux aux attentes des Polynésiens”.

Ancien ministre de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports, et détenteur de plusieurs titres de champion de boxe, Tauhiti Nena présente son parti comme étant un mouvement libre et représentatif des Polynésiens attachés à leur terre : “Je viens d’avoir un mo’otua, un petit-fils, quand on voit que la gestion du pays en 2-3 ans, le gouvernement ne fait qu’endetter notre pays. Nous sommes passés de 20-40 milliards de dettes les années passées à plus de 200 milliards de dettes. On est obligé de se lever”.

Soutien d’Eric Zemmour puis de Marine Le Pen à la présidentielle, le candidat aux législatives assure qu’il peut apporter le changement attendu par les Polynésiens : “Quand on voit que 80% de notre alimentation est importée, c’est également un autre signe pour dire qu’à aucun moment le gouvernement n’a eu une vision pour un réel développement de notre pays. Et ce sont tous ces facteurs qui font que les Polynésiens qui ont foi en ce Pays, qui ont foi en notre Pays et en nos enfants, se doivent de se lever et de s’unir pour le bien de notre population et de notre fenua”.

Engagé en politique depuis 2004, Tauhiti Nena se sent confiant pour les résultats de son parti aux législatives.