Législatives : Tauhiti Nena aimerait intégrer une union de la droite

Candidat sur la première circonscription, le leader de Hau Ma’ohi Tiama Tauhiti Nena, affirme avoir reçu le soutien d’Eric Minardi le représentant de Marine Lepen sur le fenua et du parti Reconquête d’Eric Zemmour qu’il a soutenu à la présidentielle pour les législatives.

Tauhiti Nena espère siéger à l’Assemblée nationale au sein d’une union de la droite. Il a confirmé ce mardi matin sa participation aux législatives au côté de Pamela Otcenacek candidate sur la 2e et de l’avocat John Tefan sur la 3e circonscription pour son parti Hau Ma’ohi Tiama… “Nous sommes satisfaits de déposer notre candidature (…) Nous avons un programme dans une logique de préparer les législatives et les territoriales dans 9 mois donc le but c’est de faire du lobbying avec le gouvernement et aussi de siéger dans l’opposition. Le groupe de MAcron est soutenu par le Tapura, dans la gauche, ils ont des candidats au Tavini donc on sera plus de droite (…) En ce qui concerne Eric Minardi qui a décidé de me soutenir avec le Front national, il souhaiterait que je rejoigne le RN. Concernant la Reconquête, ils souhaiteraient qu’on les rejoingnent également. pour ma part, je souhaiterai qu’ils puissent s’unir. Qu’il y ai une tendance droite qui s’unisse. On attendra que cela se fasse pour intégrer un groupe qui sera fort à l’Assemblée nationale.”

Le dépôt des candidatures pour les élections législatives se termine ce vendredi.