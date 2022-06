Législatives : pour les députés sortants, l’heure est au bilan

Ils ne sont pas les plus connus du palais Bourbon et leurs noms figurent parmi les 150 députés les moins présents. Plus assidue des trois, Maina Sage comptabilise 72 semaines d’absence sur 197 semaines de travail, contre 124 semaines pour Moetai Brotherson, et 134 pour Nicole Sanquer. Des absences qui peuvent s’expliquer par leurs responsabilités sur le fenua : Moetai Brotherson et Nicole Sanquer étant tous deux élus à l’Assemblée territoriale.

Mais malgré cette faible présence, nos députés ont déposé à eux trois 1 463 amendements en 5 ans. De loin le plus actif sur ce sujet, Moetai Brotherson, en a proposé 887. En revanche, seuls trois d’entre eux ont abouti. Si l’indépendantiste s’est également illustré par ses 21 questions orales, il n’a posé aucune question écrite. Candidat à sa réélection, il s’est surtout prononcé à de multiples reprises sur la question du cannabis.

Quant à la députée sortante du Tapura, c’est elle qui présente le meilleur bilan. Maina Sage s’est beaucoup investie en commission, avec 528 interventions contre 73 pour Moetai Brotherson et 41 pour Nicole Sanquer. Sans représentation territoriale pour ce second mandat, elle s’est particulièrement illustrée sur les questions environnementales.

Enfin, l’ex élue du Tapura a proposé 112 amendements dont 5 ont été adoptés. Nicole Sanquer s’est également illustrée sur le gel de la réforme de l’ITR et sur la prime d’installation en métropole pour les militaires du Pacifique. Si Maina Sage ne se présente pas cette année, Nicole Sanquer ne s’est pas qualifiée pour le second tour. Encore dans la course, reste Moetai Brotherson qui affrontera Tuterai Tumahai au second tour.