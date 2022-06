Législatives : Nuku Hiva, à l’extrémité nord de la 1ere circonscription, vote aussi

Si le beau temps, et les roulottes auraient pu inciter les votants à se déplacer au bureau de vote, on ne peut pas dire qu’il y avait affluence sur place ce samedi matin. Même si, selon le maire Benoit Kautai, le taux de participation est meilleur que lors de la dernière élection…

“Il y a du monde qui est arrivé dès l’ouverture des bureaux de vote. À 10 heures il y avait 12% de taux de participation. Et si on prend le taux de participation au premier tour de l’élection présidentielle, il y a eu à la même heure, 5% de taux de participation. À l’heure actuelle, il y a quand même du monde qui arrive et on espère quand même une forte participation de votants.”