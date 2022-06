Circonscription 1 : l’expérience de Nicole Bouteau face au renouveau de Temata’i Le Gayic

Pour le second tour des législatives, les électeurs de Papeete, Pirae, Arue, Moorea-Maiao, des Tuamotu-Gambier et des Marquises devront choisir entre Nicole Bouteau du Tapura Huira’atira et le jeune Temata’i Le Gayic du Tavini Huira’atira. La candidate rouge a raflé 41,9% des voix, contre 20,11% pour le candidat bleu.

Avec un taux de participation de 43,62%, ce sont au total 31 481 électeurs sur les 72 176 inscrits dans cette circonscription qui ont fait le déplacement jusqu’aux urnes. Un taux de participation plus élevé qu’en 2017, de près de 2%.

C’est à Hikueru, petit atoll des Tuamotu, que Nicole Bouteau enregistre son meilleur score, avec 76,64% des suffrages exprimés. Elle rassemble également à Ua Huka avec près de 72% des suffrages, et aux Gambier, avec 62,76% des voix. Quant à son adversaire du second tour, Temata’i Le Gayic, c’est à Puka Puka où il arrive en tête avec 38,46% des suffrages au total.

S’ils n’ont pas réussi à rassembler suffisamment de voix pour accéder au second tour, d’autres candidats du premier tour ont réalisé une performance notable dans certaines communes. À l’instar de Tauhiti Nena à Tatakoto, où il se place en tant que candidat favori avec 70,87% des voix. Lors du premier tour de la Présidentielle, le candidat soutenu par Tauhiti Nena, Eric Zemmour, avait en effet réalisé sont meilleur score dans ce même atoll.

À Tahuata, Pascal Haiti arrive juste derrière Nicole Bouteau avec 37,75% des voix et enregistre ainsi son plus haut taux de suffrages par commune. Enfin, le maire de Makemo et candidat A Here ia Porinetia, Félix Tokoragi, est sans surprise en tête dans sa commune où il rassemble 43,43% des voix. Nicole Bouteau réussit néanmoins à talonner le tavana chez lui, où elle remporte 38,44% des voix.