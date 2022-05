Législatives : le journaliste Gilles Tautu candidat sur la 3e circonscription

Journaliste à Polynésie 1ère, Gilles Tautu a annoncé sa candidature aux élections législatives sur la troisième circonscription. Originaire de Faa’a, c’est sans étiquette qu’il se présente. Le candidat est resté très vague sur le détail de son programme.

Dans les grandes lignes, il annonce néanmoins faire du développement des îles sa priorité : “Je ne trouve pas normal que l’on puisse tout concentrer sur Tahiti. Les jeunes des îles viennent étudier à l’Université et, finalement, ils retournent dans leur île, mais rien n’y est développé. Je vais demander à l’Etat que la défiscalisation en faveur des îles soit doublée pour qu’il y ait des porteurs de projet sur tout ce qui peut créer de l’activité dans nos îles”.

Gilles Tautu veut également faire de la lutte contre l’ice son combat. Pour lui, “l’État doit renforcer les moyens de contrôle et doit ramener le patrouilleur des douanes. On savait que l’ice venait par les airs. Aujourd’hui on se rend compte que l’ice arrive aussi par les moyens maritimes. Il faut réellement que l’État remette ce bateau des douanes sur l’eau et qu’il mette des moyens pour les douanes, les polices, et tout ce qui est en rapport avec la sécurité des personnes. Je dis que l’État doit participer à la sécurisation des personnes, pas seulement sur Tahiti, mais sur les îles également”.