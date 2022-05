Législatives : Jules Hauata, candidat Heiura les verts dans la 3e circonscription

Engagé en politique depuis 2014, Jules Hauata représentera le parti Heiura les verts aux prochaines législatives dans la 3ème circonscription. Avec la transition énergétique comme pierre angulaire de son programme, Jules Hauata souhaite faire de la Polynésie et de ses 5 millions de kilomètres carrés d’océan un des berceaux de l’énergie thermique des mers: “il faut que demain, nous soyons un pays où nous soyons le modèle énergétique le plus fiable pour tous les autres pays. C’est à dire pour les Outre-mer ou pourquoi pas, là où le procédé pourra être installé.”

Plus largement, le candidat souhaite imposer une écologie plus transversale dans le mode de gouvernance. Jules Hauata estime qu’il faut changer la donne et placer l’écologie au centre: “nous devons réécrire l’histoire à partir de l’écologie, à partir de cette transition.”

Le nucléaire qui reste un dossier sensible pour la Polynésie, doit selon Jules Hauata être abordé au préalable par un axe moral avant d’entamer des négociations financières. Pour lui, comme pour beaucoup d’autres, l’Etat et le président Emmanuel Macron doivent reconnaitre que la Polynésie a fait quelque chose pour la France et la France doit reconnaitre que “nous devons à la Polynésie française ceci parce que nous avons pris à la Polynésie française cela.”

Les candidats du parti Heiura les verts rattachés au parti écologiste en métropole, rejoindront si ils sont élus, la Nouvelle union de la gauche, la NUPES.